Nach Wallfahrt : Schützen verpassen Flieger aus Rom

Korschenbroich Ein Stau hatte die Gruppe aufgehalten. Ein Bus brachte die gestrandeten Korschenbroicher am Dienstagabend zurück.

So erfreulich die Rom-Wallfahrt für die Korschenbroicher Delegation verlief, so schwierig gestalte sich die Rückreise. Zumindest für 34 Schützen, die am Montagabend ihr Flugzeug nach Düsseldorf verpassten. „Wir waren erst 35 Minuten vor Abflug da“, sagte Ralf Heinrichs von den St. Sebastianus Schützen. Zu spät, um noch einchecken zu dürfen. Ein Stau auf der Autobahn hatte sie ausgebremst.

Es brauchte also einen Plan B. Die Reiseführerin, die die Wallfahrer durch Rom geführt hatte, organisierte spontan einen Reisebus. Der holte die gestrandeten Schützen um kurz nach 23 Uhr am Flughafen ab. Eine knapp 1500 Kilometer lange Reise begann. Für Dienstagabend wurde die Ankunft in Korschenbroich erwartet. Gegen 13 Uhr, der Bus passierte gerade Freiburg, herrschte dennoch beste Stimmung. „Die Erlebnisse tragen einen noch so stark, dass sich so ein Fauxpas verkraften lässt“, sagte Heinrichs.