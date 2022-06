Schützen- und Heimatfest in Korschenbroich ist eröffnet : Endlich wieder Unges Pengste

Schützen- und Heimatfest in Korschenbroich ist eröffnet

Korschenbroich „Möge das Wetter, aber keine Kehle trocken bleiben“, sagte Bürgermeister Marc Venten zum Fassanstich bei Unges Pengste. Nur zwei Schläge benötigte er, schon füllte er die ersten Gläser. Wer dabei war und wie es im Zelt dann weiter ging.

Es sei genügend Bier gebraut worden, habe ihm Michael Hollmann, Chef der Bolten-Brauerei in Korschenbroich versichert, so Bürgermeister Marc Venten zum Fassanstich beim großen Volks- und Heimatfest in Korschenbroich. Pünktlich um 18 Uhr hatten sie sich versammelt vor dem Festzelt auf dem Matthias-Hoeren-Platz: Die beiden Schützenkönige Andreas Wegner für die St. Sebastianus Schützenbruderschaft und Jens Buschhüter für die Sankt Katharina-Junggesellenbruderschaft, deren Minister, Kreisdirektor Dirk Brügge, Schützenpräsident Thomas Siegers, Bolten-Chef Michael Hollmann, Horst Thoren, Bezirksbundesmeister für Mönchengladbach und Korschenbroich, sowie der CDU-Bundestagsabgeordnete Ansgar Heveling.