Schützen- und Heimatfest 2023 in Glehn 21 Salutschüsse zum Start der „Tage der Wonne“

Am Samstagabend können ab 19.30 Uhr die Großfackeln an der Kirche besichtigt werden. In diesem Jahr „haben wir leider nur vier Großfackeln“, kündigte Breuer an. Eine Großfackel haben die Sappeure gebaut. Sie gehen im Regiment als erster Zug hinter den Vorreitern und dem Oberst Andreas Erkes. Drei Fackeln wurden von den Grenadieren gebaut. Diese werden in den Blöcken der Grenadiere aufgeteilt. Das Jägercorps als größtes Corps habe laut Breuer in diesem Jahr keine Fackeln.