Festzelt in Korschenbroich : Schützen laden im Oktober zu drei Veranstaltungen ein

Festzelt in Korschenbroich

Zu gleich drei Veranstaltungen laden die Bruderschaften ins Festzelt auf dem Matthias-Hoeren-Platz ein. Am 23. Oktober geht es los. Foto: Stephan Lenzen

Korschenbroich „Endlich wieder Freude im Dorf“: Unter diesem Motto gibt es gleich drei Schützenveranstaltungen im Oktober. Auf dem Matthias-Hoeren-Platz geht es am 23. Oktober im Festzelt los. So wird das Programm.

Das Festmotto sagt alles: „Endlich wier Vereud emm Dörrep“ (übersetzt: „Endlich wieder Freude im Dorf.) Zu drei stimmungsvollen Herbstveranstaltungen laden die Korschenbroicher Bruderschaften im Oktober ins Festzelt auf dem Matthias-Hoeren-Platz ein. Den Auftakt machen die Schützen mit dem Oktoberfest am Samstag, 23. Oktober, ab 19 Uhr, bei dem die Egerlandbesetzung des Bundesschützenmusikkorps Kleinenbroich aufspielt. Es folgt am Sonntag, 24. Oktober, der große Tag der Schützenmusik. Zwischen 12 und 18 Uhr treten fünf regionale Musikgruppen auf. Den Abschluss bildet am Samstag, 30. Oktober, ein Schützenball mit Ehrentanz und der Band „The Voices“. Zuvor wird bereits um 18.30 Uhr auf dem Hannenplatz der große Zapfenstreich geblasen.