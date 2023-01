Generalversammlung in Steinforth-Rubbelrath Schützen heben Jahresbeiträge um mehr als das Vierfache an

Die St. Sebastianus Bruderschaft Steinforth-Rubbelrath hat aktuell 201 Schützen – knapp die Hälfte von ihnen kam am Freitagabend zur Generalversammlung in den „Kuhstall“. Man hatte viel zu diskutieren, und als es um die Vorstandswahlen ging, war es bereits kurz vor Mitternacht. Eine kleine Sensation: In Zeiten rasant steigender Preise konnte der Vorstand die Mitglieder mehrheitlich von der Notwendigkeit einer deutlichen Beitragserhöhung überzeugen: Die Beiträge werden von 13 auf künftig 60 Euro pro Jahr angehoben.