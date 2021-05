Interviews aus dem Korschenbroicher Hannenhaus : Schützen im Livestream zu Unges Pengste

Korschenbroich Das Schützenfest fällt aus. Dafür lassen sich die Schützen unterschiedlichste virtuelle Formate einfallen. Am Donnerstag gibt es einen Livestream unter unges-pengste.de. Interviews wurden im Hannenhaus produziert.

Dabei wird zweierlei deutlich: Erstens gibt es Aktivitäten, wenn auch überwiegend virtuell und auf Sparflamme. Zweitens setzen die Schützen ihre Hoffnungen auf 2022.„Es gab eine königliche Hochzeit, wie war sie?“, wollte Horst Thoren von Andreas Wegner wissen. Er erfuhr, dass die kirchliche Hochzeit für nächstes Jahr geplant ist. „1500 Schützen und Bürger werden dann ‚Herzlichen Glückwunsch’ rufen“, ist sich Thoren sicher. Der König der St. Sebastianer, Andreas Wegner, kommt aus dem Unterfränkischen. Die Frage, ob er lieber Wein oder Alt trinke, beantwortete er: „Pils.“ Jens Buschhüter, Schützenkönig der St. Katharina Junggesellen Bruderschaft, verriet, dass die Uniform noch passt. Was ihn noch mehr gefreut haben dürfte: Sein Vater hatte im letzten Jahr das Lied „Unges Pengste net alleen“ geschrieben. Nächstes Jahr soll die Remember-Band es spielen. Der Präsident der Junggesellen Bruderschaft, Frederik Hamm, wies auf die Unterstützung der Kinderdirekthilfe hin. Es können Lose erworben werden, die Gewinner werden am Pfingstmittwoch per Livestream gezogen.