Brauchtums- und Heimatpflege : Schützen enthüllen Denkmal im Park

Glehn Per Festakt wurde jetzt eine Holz-Kunststoff-Gedenktafel enthüllt, auf der sämtliche Schützen seit 1949 verzeichnet sind – und Platz für zukünftige Könige bis zum Jahr 2037 ist. Gepflegt wird die Tafel vom Jägerzug „57-59 Spätlese“.

Unterstützt vom Tambourcorps „Blüh‘ auf Glehn“ und im Beisein viel lokaler Prominenz wie Korschenbroichs Vize-Bürgermeister Hans-Willi Türks, gab es jetzt ein Königstreffen der besonderen Art: 28 der noch lebenden 70 Schützenkönige seit 1949 – darunter Toni Engels, mit seinen 88 Jahren immer noch der älteste aktive Schütze im Regiment – trafen sich anlässlich der Enthüllung einer Gedenktafel. Die stattliche Holz-Kunststoff-Gedenktafel mit den Namen und Regierungsjahren sämtlicher Glehner Könige seit 1949 steht in Ortsmitte im Schützenpark in unmittelbarer Nähe des Gildebaums.

„Dieses Denkmal ist ein Dankeschön und eine Erinnerung an unsere Könige, die in ihr Königsjahr stets viel Energie und unglaubliche Kreativität stecken“, erklärte Schützenpräsident Thomas Coenen, der im Jahr 2008 selbst König war, in seiner Festrede und betonte: „Unsere Könige bringen sich immer nach Kräften ins Dorfgeschehen ein und wir können froh sein, dass wir noch Könige haben – lediglich zum Schützenfest 2014 und 2016 mussten wir ohne König sein.“