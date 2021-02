St. Katharinen Junggesellen Bruderschaft vermisst Schützenfest : Sehnsucht nach Unges Pengste im „Ärzte-Lied“

Korschenbroich Die Schützen der St. Katharina Junggesellen Bruderschaft haben den Kulthit „Westerland“ der Punkband umgedichtet. Denn die Ungeduld auf Schützenfeste ist nach einem Jahr coronabedingter Pause groß.

„Wir wollten allen anderen Schützen in Korschenbroich ein wenig Spaß und Zuversicht vermitteln“, sagt Diers. Gemeinsam mit zwei anderen Schützenbrüdern traf er sich online und schnell habe festgestanden: Sie wollten das „Westerland“-Lied der Berliner Band „Die Ärzte“ umdichten. Diese thematisieren in dem melodischen Punksong ihre Sehnsucht nach Westerland auf Sylt. Unter anderem heißt es in dem – später Surf-Hit genannten – Lied: „Oh ich hab‘ solche Sehnsucht, ich verliere den Verstand, ich will wieder an die Nordsee, ich will zurück nach Westerland“.