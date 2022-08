Korschenbroich Herrenshoff feiert Volks- und Heimatfest : Biwak und Klompenball beim Schützenfest Herrenshoff

Herrenshoff Beim diesjährigen Volks- und Heimatfest in Herrenshoff gibt es gleich mehrere Besonderheiten: König Kevin Witt ist der bisher jüngste Würdenträger. Und gefeiert wird in diesem Jahr erstmals auf einem asphaltierten Platz.

Das dürfte ein ganz besonderes Schützenfest in Herrenshoff werden: Nicht genug, dass das Königshaus von 2020 mit König Kevin Witt (25) nun endlich feiern kann und mit ihm den bisher jüngsten König hat – er trat mit 22 Jahren sein Amt an. In diesem Jahr ist der Festplatz erstmals asphaltiert.

„Aktuell werden noch die Elektroarbeiten gemacht“, sagt Dennis Neuss, Präsident der Schützenbruderschaft Herrenshoff. „Aber der Festplatz ist zum Schützenfest fertig.“ Das Fest beginnt mit einem großen Schützen-Biwak mit DJ am Freitag, 26. August, um 19 Uhr. Am Samstag, 27. August, steht um 16.45 Uhr das Errichten des Zeltmaies mit Fassanstich und Kirmeseröffnung an. Die Kranzniederlegung am Ehrenmal mit Zapfenstreich ist am frühen Abend für 18.15 Uhr vorgesehen. Nach dem Vorbeimarsch an der Kirche startet die Eröffnungsparty. Der Eintritt kostet 7 Euro.