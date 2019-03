Sitzung Bau und Verkehr in Korschenbroich: Ausschuss ist für Schützen-Ampelmännchen

Korschenbroich Mitglieder der Korschenbroicher Bruderschaften wünschen sich im Ortskern Ampelmännchen im Schützen-Look. Der Zuspruch der Politik ist allerdings mit einer Einschränkung sowie einer Bedingung verbunden.

Geht es nach Peter Holzenleuchter (CDU), dürfte die Umrüstung einiger Ampelanlagen in Korschenbroich gerne vor Pfingsten gelingen. Denn dann würden pünktlich zu Unges Pengste Ampelmännchen im Schützen-Look den Fußgängern anzeigen, wann sie die Straße überqueren dürfen. Mit dieser Idee war eine Gruppe von Schützen aus den Korschenbroicher Bruderschaften an Bürgermeister Marc Venten herangetreten. Ihr Antrag, die Ampeln im Ortskern mit Schützen-Ampelmännchen auszustatten, war Thema im Ausschuss für Bau und Verkehr.

„Unges Pengste ist weit über die Stadt hinaus bekannt. Wir können mit geringem Aufwand Imagepflege betreiben“, sagte Ausschuss-Mitglied Holzenleuchter. Er würde die Umrüstung indes auf die Kreuzung am Matthias-Hoeren-Platz mit Sebastianusstraße, Borrenstraße, Rheydter Straße und An der Sandkuhle beschränken. Dem schloss sich Paul Jahny (SPD) an. Es gab aber auch kritische Stimmen. So gab Jochen Andretzky (Bündnis 90/Die Grünen) zu bedenken, ob Ampelmännchen mit Holzgewehr das kulturelle Signal seien, mit dem man sich identifizieren wolle.