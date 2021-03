Junggesellen-Bruderschaft in Korschenbroich : Schütze seit dem Tag seiner Geburt

Junggesellen-Bruderschaft in Korschenbroich

Korschenbroich Hauptmann Markus Scheufeld meldete seinen Sohn in der St. Katharina Junggesellen-Bruderschaft an. Die Urkunde des inzwischen 14 Monate alten Jungen ist auf dessen Geburt datiert.

Er ist Schütze mit Leib und Seele: Markus Scheufeld, Hauptmann in der St. Sebastianus Bruderschaft Korschenbroich. Seine Frau Nadine teilt diese Überzeugung. Daher war es für das Paar selbstverständlich, seinen Sohn Johann Josef mit dem Tag dessen Geburt am 15. Januar 2020 in der St. Katharina Junggesellen-Bruderschaft anzumelden.