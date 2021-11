Zum 9. November in Korschenbroich : Schülerinnen berichten über jüdische Schicksale

Mit diesem Stolperstein wird an die ermordete Jüdin Rosalie Winter aus Glehn gedacht. Foto: Stadt Korschenbroich

KORSCHENBROICH Jüdisches Lebens in Deutschland sowie die Aufarbeitung nationalsozialistischer Verbrechen in Korschenbroich stehen im Mittelpunkt einer Veranstaltung am 9. November.

Am Dienstag, 9. November, findet um 18 Uhr in der Aula des Gymnasiums an der Don-Bosco-Straße eine Veranstaltung zu jüdischem Leben in Deutschland und zur Aufarbeitung nationalsozialistischer Verbrechen in Korschenbroich statt. Zum einen wird die Ausstellung „Jüdische Nachbarn“ gezeigt. Sie wurde anlässlich des Jubiläumsjahres „1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“ erstellt. Anhand von 19 Lebensläufen wird die Vielfalt jüdischen Lebens vor der Zeit der NS-Herrschaft erzählt. Die Ausstellung wird im Gyko und anschließend in der Realschule aufgebaut.