Von Anchorage nach Korschenbroich Schüler aus Alaska erleben Projektwoche am Gymnasium

Die Projektwoche findet noch bis Freitag statt. Alle Projekte haben einen Bezug zu Europa, Sprachen, Kulturen oder aber wenden sich gegen Rassismus, teilt Schulleiter Andreas Müller mit. Unter dem Motto „Wir in Europa – Schule ohne Rassismus" findet abschließend das Schulfest am GyKo, bei dem die Ergebnisse präsentiert werden, am Samstag, 8. Juni, von 10 bis 14 Uhr, statt. Die offizielle Eröffnung ist um 10.30 Uhr. Neben Bürgermeister Marc Venten wird Sabine Mistler, Landesvorsitzende des nordrhein-westfälischen Philologenverbandes und Schirmherrin für das Siegel „Schule ohne Rassismus“, Grußworte sprechen. Einnahmen aus dem Verkauf von Getränken und Speisen werden an die Wuppertaler Initiative für Demokratie und Toleranz gespendet, kündigt Müller an.