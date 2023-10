Bildung in Korschenbroich Schüler entdecken gemeinsam den Hohen Norden

Der Gegenbesuch der finnischen Austauschschüler mit deren Schulleiter und begleitenden Lehrern ist in trockenen Tüchern, die Flüge sind gebucht, sagt Angela Dohmen, Lehrerin am Gymnasium Korschenbroich (GyKo). Das Eintreffen der Gäste am 19. April 2024 wird die zweite Etappe des Austausches zwischen dem GyKo und der finnischen Schule „Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu“ (SYK) sein. „Die Abkürzung passt perfekt zu unserem GyKo“, sagt Schulleiter Andreas Müller. Er begleitete 21 Gymnasiasten mit den betreuenden Lehrerinnen Angela Dohmen und Heidi Knop. Der Premierenbesuch war Auftakt zur langfristig geplanten Verbindung zwischen den Schulen.