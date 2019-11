Bis Ende Dezember kann man sich zum Spartarif anmelden : Korschenbroicher Schüler trainieren bereits für den City-Lauf

Korschenbroich Am 26. April findet der Korschenbroicher City-Lauf 2020 statt. Schon jetzt beginnt das Training der „GyKo-Cityrunner“. Die Nachwuchssportler können auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken.

Nach dem Unterricht geht es freiwillig in die Turnhalle. Sportlehrerin Nicole Dietz ist stolz auf ihre Schützlinge. Alle im Frühling formulierten Ziele wurden erreicht oder übertroffen. „Wir waren beim NEW-Volksbadlauf sehr erfolgreich, haben in den Herbstferien beim Köln-Marathon den fünften Platz von mehr als hundert teilnehmenden Schulen belegt und sind beim Waldlauf mit 180 Teilnehmern gestartet – im Vergleich zu 80 im Vorjahr“, zieht Dietz Bilanz. Besonders hervorzuheben sei die Leistung von Kira Kanditt, die in Köln Dritte in der Schüler-Gesamtwertung wurde. Und dass man zum Actic Indoor Triathlon 20 Starter melden könne, sei ebenfalls klasse. Immerhin geht es hier um 500 Meter Schwimmen, 15 Kilometer Radeln und drei Kilometer Laufen. Eine ganz schön große Herausforderung.

Nicole Dietz hat einen qualifizierten Unterstützer an ihrer Seite. Jonas Völler, der gerade beim Korschenbroicher Leichtathletik-Club ein freiwilliges soziales Jahr ableistet, ist selbst Leistungssportler und sowohl im Verein als auch in den Grundschulen mit Freude als Trainer im Einsatz. Im Frühling geht es wieder hinaus auf den Platz und in den Wald, bis dahin werden in der Halle Beweglichkeit und Kondition gefördert. Die Kinder durchlaufen im Rahmen des Trainings einen Gesundheitscheck in der Praxis am Brauhaus. „Die AOK, Frau Kurke mit ihrem Praxisteam und die Praxis für Physiotherapie und Gesundheitstraining Mechelinck sind wieder unsere Partner“, sagt City-Lauf-Cheforganisator Hans-Peter Walther. Nicht nur bei den laufbegeisterten Kindern, sondern auch bei den Eltern komme dieses Engagement sehr gut an, sagt Nicole Dietz.