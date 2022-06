Auch für Schüler aus Korschenbroich : So geht es mit Paten-Programm in die USA

So geht es mit Paten-Programm in die USA

Das Patenschafts-Programm ermöglicht Schülern Aufenthalte in den USA. Foto: pixabay

Korschenbroich Eine Zeit im Ausland Erfahrungen sammeln, davon träumen viele junge Menschen. Korschenbroichs Bundestagsabgeordneter Ansgar Heveling weist auf ein Programm hin, das es möglich macht.

(NGZ) Der Bundestagsabgeordnete Ansgar Heveling (CDU) ruft Jugendliche und junge Erwachsenen in Korschenbroich und Jüchen dazu auf, sich für ein Stipendium für einen einjährigen USA-Aufenthalt im Rahmen des Parlamentarischen Patenschafts-Programms (PPP) zu bewerben. „Das PPP bietet eine großartige Chance für junge Menschen, als Junior Botschafter ihrer Länder in die USA zu reisen und somit auch zur Vertiefung der so wichtigen deutsch-amerikanischen Partnerschaft beizutragen“, sagt Heveling.