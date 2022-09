Neuntklässler aus Korschenbroich : Schüler schreinern beim Schnuppertag der Tischlerei Schlang

Korschenbroich Rosige Zeiten kommen auf Schreiner zu. Das erfuhren Schüler der neunten Klasse in der Tischlerei Schlang. Sie durften selbst ein Miniatur-Schränkchen bauen. Zudem sahen sie allerneuestes Equipment.

Jan Beckmann (13) aus Grevenbroich , Nelly Hütz (15) aus Giesenkirchen und Steffen Ewalts (15) aus Büderich nutzten das Angebot des zdi-Netzwerks im Rhein-Kreis Neuss , um in wenigen Stunden erstaunlich viel über den Beruf des Tischlers zu erfahren. Nelly Hütz erzählte, dass sie von einem Betrieb nach Hause geschickt worden sei, weil man dort nur Arbeitsschuhe in Größe 43 für sie hatte.

So etwas wäre bei Schlang undenkbar. Was auffällt: Inhaber, Meister und die beiden anwesenden Gesellen identifizieren sich mit ihrer Arbeit – entsprechend motivierend wirkten sie auf die Jugendlichen.Die beiden Gesellen Fabian Baumeister und Fabian Peters führten die Praktikanten in den Umgang mit dem Roboter ein. Ihr Wissen weiterzugeben, schien ihnen Spaß zu machen. Auch Nelly und Steffen machten sich gut. „Meine Eltern finden es gut, dass ich dieses Praktikum mache“, erklärte Steffen, der die Gesamtschule in Büderich besucht.