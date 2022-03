Aktion in Korschenbroich : Gymnasiasten organisieren Drive-in-Spendenaktion

Das Rathaus wird zur Drive-in-Station für Spenden. Foto: Ilgner, Detlef (ilg)/Ilgner,Detlef (ilg)

Korschenbroich Einen Spenden-Drive-in für ukrainische Flüchtlinge veranstaltet die Schülerversammlung am Sonntag in Korschenbroich. Was gesammelt wird, wie die Aktion abläuft und welche weiteren Pläne es gibt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Bärbel Broer

Die Schülervertretung (SV) des Gymnasiums Korschenbroich – kurz GyKo genannt – hat einen Spenden-Drive-in für die Ukraine gemeinsam mit den Organisationen „It‘s for Kids“ und „de.Perspektive“ geplant. Dazu wird das Korschenbroicher Rathaus an der Sebastianusstraße am kommenden Sonntag in der Zeit von 10 bis 17 Uhr zu einer Drive-in-Station für Spenden.

Angenommen werden Devisen, Geldspenden, Kupfermünzen, Hygieneartikel jeglicher Art, Medikamente, haltbare Lebensmittel, defekte Technikgeräte – diese werden einem Recycling zugeführt –, Standarddruckerpatronen, Schlafsäcke und gefaltete Umzugskartons. Wer solche Hilfsgüter spenden möchte, kann den Kofferraum damit vollpacken und zum Rathaus fahren. Das Ausladen übernehmen die Schüler des Gymnasiums. Autofahrer können von der Don-Bosco-Straße aus über den Parkplatz direkt bis unter die Durchfahrt des Rathauses vorfahren. Wie die Stadt mitteilt, können natürlich auch Spenden mit dem Fahrrad oder zu Fuß gebracht werden.

Die SV weist darauf hin, dass Kleidung und Spielzeug nicht angenommen werden. Die Spedition Christmann aus Korschenbroich hat sich bereit erklärt, die Spenden kostenfrei bis an die ukrainische Grenze zu transportieren.