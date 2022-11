Gedenken an NS-Opfer : Schüler des GyKo reinigen Stolpersteine gegen das Vergessen

Lilian Schueth und Finn Schreckenberg reinigen Stolpersteine. Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)

Korschenbroich Die Schüler der beiden Geschichtsleistungskurse von Angela Dohmen und Gesa Gebbers am Gymnasium Korschenbroich haben am Dienstag die Stolpersteine gereinigt, die an die Opfer des Nationalsozialismus erinnern.

Von Alexandra Dahmen

Das europaweite Kunstprojekt „Stolpersteine“ wurde vor inzwischen fast 30 Jahren von Gunter Demnig ins Leben gerufen, um die Erinnerung an die Vernichtung von Juden, politisch Verfolgter, Sinti und Roma, Homosexueller und der Euthanasieopfer im Nationalsozialismus lebendig zu halten.

Hierfür lässt der Künstler vor dem letzten Wohnort der Opfer Gedenktafeln aus Messing in den Gehweg ein. Bis heute hat Demnig etwa 8500 solcher Stolpersteine in insgesamt 175 Ortschaften verlegt. Auch in Korschenbroich liegen solche Steine, die an die Schicksale der Opfer der nationalsozialistischen Gewaltherrscht erinnern. Die Steine enthalten nur ein paar knappe Daten zur Person: etwa den Namen, das Geburtsjahr, Todesjahr und -ort.

„Ein Mensch ist erst vergessen, wenn sein Name vergessen ist“, sagt schon eine jüdische Lebensweisheit, auf die sich auch Gunter Demnig bei seiner Arbeit bezieht und die den Sinn seiner Stolpersteine auf den Punkt bringt. Und deswegen dürfen auch die Korschenbroicher in ihren Straßen immer wieder gedanklich über ein menschliches Schicksal „stolpern“. Die Patenschaft für dieses Projekt hat in Korschenbroich unter anderem Wolfang Skiba übernommen. „Wir sind seit Jahren gegen das Vergessen“, sagt er. Und deswegen ist er umso begeisterter, dass sich die Schüler der beiden Geschichtsleistungskurse von Angela Dohmen und Gesa Gebbers des Gymnasiums dazu bereit erklärt haben, die Stolpersteine zu reinigen, um ihnen wieder zu neuem Glanz zu verhelfen.