Austausch mit Gymnasium Korschenbroich : Schüler aus Alaska zu Besuch

Korschenbroich Neun Jugendliche und ihre Begleiter verbringen vier Wochen in Deutschland. Sie werden die Region um Korschenbroich erkunden – und dürfen noch in die Bundeshauptstadt reisen.

Eine Schülergruppe aus Alaska ist derzeit zu Gast in Korschenbroich. Sie sind in Gastfamilien untergebracht und werden – neben tourstischen Programmelementen – viel vom Leben hierzulande kennenlernen. Erste Eindrücke haben sie schon gesammelt: Andrew findet, dass Korschenbroich ein wundervoll anzuschauender Ort ist. Auch Josiah und Dariah sind beeindruckt von den hübsch gepflegten alten Häusern. Julia schwärmt von der Gastfreundschaft. Wie Lena aus Glehn haben GyKo-Schüler bei sich zu Hause Platz gemacht, damit sich die 15- bis 18-jährigen Gäste wohlfühlen.

Bis zu ihrer Abreise am 26. Juni werden sie sich in der Region umschauen und Abstecher in die Umgebung machen. Sie lernen Köln, Aachen und Düsseldorf kennen. Außerdem hat Ansgar Heveling einen viertägigen Berlin-Aufenthalt für sie organisiert. In der Schule wartet auf die Jugendlichen Partner- und Projektarbeit. Auch ein deutsch-amerikanischer Kochabend ist geplant.