Aktion in Korschenbroich Schlemmen und Bummeln bei der „Glehner Nacht“

Glehn · Der Baum wird geschmückt, die Geschäfte öffnen bis 21 Uhr, und zahlreiche Vereine locken mit verschiedenen Leckereien. Am Dienstag, 28. November, findet wieder die „Glehner Nacht“ statt. Der Werbekreis will an den „Riesen-Erfolg“ vom vergangenen Jahr anknüpfen. Was geplant ist.

27.11.2023 , 04:50 Uhr

Im vergangenen Jahr war die „Glehner Nacht“ laut Werbekreis ein „Riesen-Erfolg“. Das soll sich am 28. November wiederholen. Foto: Rick, Markus (rick)/Markus Rick (rick)

Erstmals seit der Pandemie gibt es auch die traditionellen Glehner Weihnachtssterne wieder bei der „Glehner Nacht“ am Dienstag, 28. November, bei der die Händler an Haupt- und Bachstraße bis 21 Uhr ihre Geschäfte öffnen und den Beginn der Adventszeit einläuten. Auch ein rund fünf Meter hoher Tannenbaum wird wieder aufgestellt, den etwa 60 Schüler der Gemeinschaftsgrundschule zusammen mit der Feuerwehr schmücken werden. Um 17.30 Uhr ist offizieller Start mit dem Einschalten des Weihnachtsbaums. Zahlreiche Vereine unterstützen diesen „Abend zum Schlemmen und Verweilen“, kündigt Udo Erkes, Vorsitzender des Werbekreises „Glehn aktiv“, an. Unter ihnen sind beispielsweise die Feuerwehr, der Turnverein, der Fußballverein, die Namibia-Hilfe sowie die Heimatfreunde Glehn, die Frauengemeinschaft und etliche weitere Akteure. „Alle Geschäfte haben geöffnet, und es gibt wieder einen kleinen Weihnachtsmarkt“, sagt Erkes. „Im vergangenen Jahr war die Glehner Nacht ein Riesen-Erfolg. Daran wollen wir wieder anknüpfen.“

(bb)