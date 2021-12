Aktion am Korschenbroicher Rathaus : 280 Menschen ließen sich nach Weihnachten impfen

Die Impfaktion am 27. Dezember in Korschenbroich stieß auf großes Interesse. Bereits um 14 Uhr zu Beginn der Aktion war die Schlange lang. Foto: Reichartz,Hans-Peter (hpr)

Korschenbroich Die Impfaktion am Korschenbroicher Rathaus, die ausnahmsweise am Montag stattfand, haben viele Menschen genutzt. Bereits zu Beginn bildeten sich lange Schlangen.

Es war eine Ausnahme wegen der Feiertage, dass am Montag, 27. Dezember, die mobile Impfaktion des Rhein-Kreis Neuss am Korschenbroicher Rathaus stattgefunden hat. Denn auch künftig wird regelmäßig sonntags und donnerstags geimpft. Bereits um 14 Uhr – zu Beginn der Aktion – gab es lange Schlangen, die sich auf dem Vorplatz des Gymnasiums bildeten.

Bei den sonntäglichen Impfungen im Korschenbroicher Rathaus seit dem 21. November bis einschließlich 19. Dezember wurden bislang 2624 Auffrisch-Impfungen, 190 Zweitimpfungen sowie 225 Erstimpfungen verabreicht. Bei den Donnerstagsterminen, die abwechselnd in der Alten Feuerwache, am Alten Bahnhof in Kleinenbroich und im Alten Rathaus in Glehn stattfinden, wurden seit 28. Oktober bis 16. Dezember bislang 1636 Auffrisch-Impfungen, 201 Zweitimpfungen und 217 Erstimpfungen nach Angaben des Rhein-Kreis Neuss verabreicht.