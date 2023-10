Kriminalität in Korschenbroich Autoscheibe auf Wanderparkplatz eingeschlagen

Korschenbroich · Unbekannte öffneten am Dienstagnachmittag, 3. Oktober, den Wagen, der an der Straße „An der Tränke“ abgestellt worden war. Was sie entwendeten.

04.10.2023, 11:52 Uhr

Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Fall. (Symbolbild) Foto: dpa/Friso Gentsch

Am Dienstag, 3. Oktober, wurde zwischen 17 und 17.24 Uhr an der Straße „An der Tränke“ auf dem Wanderparkplatz Liedberger Wald die Scheibe des Beifahrerfensters eines Autos eingeschlagen. Das teilte die Polizei mit. Die bislang unbekannten Täter konnten so das Fahrzeug öffnen und entwendeten eine Handtasche. Hinweise zu dem Fall nimmt die Polizei unter Telefon 02131 3000 entgegen. In ihrer Meldung betont die Polizei: „Das Auto ist kein Safe.“ Sie möchte vor dem Hintergrund des Vorfalls auf dem Wanderparkplatz sensibilisieren, bei Verlassen des eigenen Fahrzeuges keine Wertgegenstände unbeaufsichtigt zurückzulassen. „Denken Sie zudem daran, ihr Fahrzeug bei Verlassen ordnungsgemäß zu verschließen“, heißt es seitens der Polizei.

(cwe)