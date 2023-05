Einbruch in Korschenbroich Seitenscheibe von Auto eingeschlagen

Zu vergleichbaren Vorfällen kam es auch am Mittwochmorgen, 17. Mai, auf einem Parkplatz an der Montanusstraße in Grevenbroich sowie in der Zeit zwischen Mittwoch, 19.30 Uhr und Donnerstag, 14 Uhr, an der Straße Am Weyerkamp in Neuss. Im zweiten Fall war das Auto jedoch nicht abgeschlossen.