Korschenbroich: Schauspielerin stellt in Klinik aus

Korschenbroich Die Malerin und Schauspielerin zeigt abstrakte Fantasiewelten. Das Spiel mit den Farben steht im Vordergrund.

Nina Juraga hat lange in Mönchengladbach gelebt. Sie ist Schauspielerin, war schon auf vielen Bühnen und auf dem Bildschirm zu sehen, unter anderem zwei Jahre lang in „Verbotene Liebe“. Aber sie hat noch eine weitere Leidenschaft: die Malerei. Sie eröffnet ihr Freiräume, die die 42-Jährige in der Schauspielerei nicht hat. Noch bis zum 14. August sind Bilder von ihr im Foyer der Niederrhein-Klinik an der Regentenstraße zu sehen.