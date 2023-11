Baumaßnahmen in Korschenbroich Schanzer Weide kein Modell für andere Asylunterkünfte

Zwei Themen der Gebäudewirtschaft stellte Amtsleiter Dietmar Tillmanns im Bauausschuss besonders heraus: Zum einen die Feuerwehr Kleinenbroich, zum anderen das Wohnheim für Flüchtlinge an der Schanzer Weide. „Wir haben eine Menge bewegt“, sagte er. Dabei seien nicht alle Objekte in der Liste aufgeführt, die man erledigt habe wie etwa die Turnhalle an der Jakob-Büchner-Straße, in der eine Notunterkunft für Flüchtlinge fertiggestellt wurde. Tillmanns zeigte Bilder vom neuen Feuerwehrhaus an der Dietrich-Bonhoeffer-Straße in Kleinenbroich. Alle Einsätze würden nun vom neuen Standort aus erfolgen. Der bisherige Standort an der Hochstraße werde von der Feuerwehr nur noch als Lagerraum genutzt. „Auch da stehen wir wieder im Rampenlicht, um weitere Möglichkeiten für Asylbegehren zu schaffen“, sagte Tillmanns.