Sanierung der Pfarrkirche St. Dionysius Kleinenbroich : Mächtig viel Staub aufgewirbelt im Gotteshaus

Kleinenbroich Die umfassende Sanierung der Pfarrkirche St. Dionysius geht in die letzte Runde. Knapp 20 Mitglieder des Kirchenbauvereins Kleinenbroich haben dafür das Gotteshaus ausgeräumt.

Knapp 20 Mitglieder des Kirchenbauvereins Kleinenbroich trugen nicht nur wegen Corona Mund- und Nasenschutz: Es staubte gewaltig in dem Gotteshaus, schweres Gerät wie Bohrer wirbelte mächtig Staub auf. Der Grund für so viel geschäftiges Treiben: Die umfassende Sanierung der Pfarrkirche St. Dionysius geht in die letzte Runde.

Angefangen hatte alles vor rund zehn Jahren mit der Stabilisierung des Glockenturms. Im Rahmen der bevorstehenden Arbeiten werden Böden zum Teil erneuert. Außerdem soll die Kirche erstmals in ihrer rund 100-jährigen Geschichte einen komplett neuen Innenanstrich bekommen. Die Helfer vom Kirchenbauverein trafen sich am Sonnabend bereits zum dritten Handwerkertag. Sie erledigten Vorarbeiten, um Kosten zu sparen. Der Vereinsvorsitzende Thomas Goldmann beziffert die Einsparungen mit rund 30.000 Euro. Die professionell durchzuführenden Sanierungsarbeiten werden rund 700.000 Euro kosten. Die Arbeiten sollen so rechtzeitig beendet sein, dass zum ersten Advent der erste Gottesdienst in der frisch renovierten Kirche erfolgen kann.