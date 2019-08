Kirche St. Andreas in Korschenbroich : Orgelsanierung ist ein Prestige-Projekt

Korschenbroich Die Orgelbau-Firma Weimbs aus Hellenthal kümmert sich um die Reorganisation des Instruments in St. Andreas. Die Fachleute sind im ständigen Austausch mit den Korschenbroicher Auftraggebern um Regionalkantor Martin Sonnen.

Vor wenigen Wochen stand Martin Sonnen in der Kirche St. Andreas vor einem riesengroßen Puzzle. „Innerhalb weniger Tage war die Orgel komplett in ihre Einzelteile zerlegt worden. Da habe ich gemerkt, wie wenig ich letztlich über den Orgelbau weiß“, sagt der Regionalkantor. Dass Sonnen in der Kirche dieses Puzzle vorfand, liegt an der Generalsanierung, die der Kirchenvorstand derzeit an der Orgel vornehmen lässt. Die damit beauftragten Orgelbaumeister aus Hellenthal in der Eifel sprechen indes von einer Reorganisation.