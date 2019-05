Umfangreiche Sanierung in Korschenbroich : Die Arbeiten am Turm von St. Andreas sind fast vollendet

Korschenbroich Die umfangreichen Sanierungsmaßnahmen an dem Kirchturm im Korschenbroicher Ortskern werden pünktlich vor Unges Pengste abgeschlossen sein. Eine entscheidende Frage muss indes noch beantwortet werden.

Die Uhren am Kirchturm von St. Andreas sind wieder zu sehen. Und das ist ein gutes Zeichen, denn damit hat der Abbau des Gerüstes an dem Turm, der seit dem vergangenen Juli umfangreich saniert wurde, bereits begonnen. „Die Bauarbeiten sind so gut wie abgeschlossen. Der Plan sieht nun vor, dass das Gerüst in vier Wochen vollständig abgebaut sein sollte“, sagt Kirchenvorstand Karl-Heinz Göris – womit wie gewünscht Unges Pengste mit einem runderneuerten Kirchturm nichts mehr im Wege stehen dürfte.