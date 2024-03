Aktionstag „Saubere Stadt“ in Korschenbroich Welche Überraschungen die Müllsammler erlebten

Luca Franken hat sichtlich Spaß am freiwilligen Helfereinsatz. Beim Aktionstag „Saubere Stadt“ macht der Zehnjährige schon seit einigen Jahren gemeinsam mit Papa Ralf Franken mit. Ausgerüstet mit Zangen, Handschuhen und blauen Säcken, zur Verfügung gestellt von der Korschenbroicher Stadtverwaltung, sagen die Ehrenamtler – Familien, Einzelpersonen und Kindergartenkinder – dem wilden Müll den Kampf an. Lucas älterer Bruder ist schon 20 und will nicht mehr. Aber der Kleine ist mit Feuereifer bei der Sache und kommentiert jeden Fund. Er stellt fest, dass jemand Fast Food einer amerikanischen Schnellimbiss-Kette verzehrt hat oder dass der braune Kräuterlikör in der kleinen Flasche wohl geschmeckt hat. Luca und sein Vater streifen durch den Wald in Kleinenbroich und sind auch an der Umgehungsstraße unterwegs. „Wir sind zu fünft in einer Gruppe und haben jedes Jahr unser eigenes Revier", verrät Ralf Franken.