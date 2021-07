Spendenaktion in Korschenbroich : Sammelstelle für Flutopfer bereits nach einem Tag fast voll

Foto: Rick, Markus (rick)/Markus Rick (rick) 5 Bilder Spendenaktion in Korschenbroicher Sporthalle

Kleinenbroich Binnen kurzer Zeit füllte sich die Sammelstelle, die Feuerwehr, DRK und Stadt in der Dreifachturnhalle in Kleinenbroich eingerichtet hatten. Am Mittwoch werden nur noch haltbare Lebensmittel und Getränke angenommen.

Von Bärbel Broer

Das Auto von Andrea Knepple ist voll. Gemeinsam mit ihrer Tochter Dana ist die Mönchengladbacherin zur Dreifachsporthalle in Kleinenbroich gekommen, um in der zentralen Sammelstelle Spiele, Tiernahrung, Decken und Kissen für die Flutopfer in den Hochwassergebieten abzugeben. Die beiden Frauen müssen nichts tragen. Kaum haben sie den Kofferraum geöffnet, kommen ehrenamtliche Feuerwehrleute und helfen. Sie werfen einen schnellen Blick auf die Sachen, packen beherzt zu und bringen die Gegenstände in die Halle.

Dort sind bereits seit dem Morgen die ehrenamtlichen Helfer der Feuerwehr und vom Ortsverband des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) sowie Mitarbeiter der Stadtverwaltung im Einsatz. „Wir haben einen Ersatzboden aus der Waldsporthalle geholt und den Teppich hier verlegt“, erklärt Patrick Gorzelanczyk, Referent des Bürgermeisters. Tische wurden in der Halle aufgestellt, an denen die rund 40 Ehrenamtler die unzähligen Hilfsgüter sortieren.

„Wir werden regelrecht überrannt“, sagt der Beigeordnete Thomas Dückers. „Deshalb müssen wir sehen, ob und wie wir das verarbeiten können.“ Am späteren Montagnachmittag – die Sammelstelle ist gerade mal seit anderthalb Stunden geöffnet – stapeln sich schon diverse Kartons, Säcke und Tüten. Der Sportclub Teutonia Kleinenbroich hat zudem mit einem Transporter die unzähligen Hilfsgüter angeliefert, die die Vereinsmitglieder bereits am Wochenende im Clubheim angenommen hatten. Vieles davon ist noch unsortiert.

Es ist also viel zu tun. Denn nahezu jedes Teil muss in die Hand genommen werden – insbesondere die Kleidungsstücke. Zwar hatte die Stadt deutlich gemacht, dass nur Baby- und Kinderkleidung gebraucht werde, dennoch gibt es auch viel Damen- und Herrenbekleidung.

„Die Halle ist so voll mit Spenden, dass wir mit unseren Kräften und den freiwilligen Helferinnen und Helfern den Rest der Woche mit dem Sichten, Sortieren und Packen beschäftigt sind“, teilte Dückers am Dienstag mit. Deshalb werde es nur noch einen weiteren Sammeltermin am Mittwoch, 21. Juli, geben – und nicht wie ursprünglich geplant auch noch eine Öffnung der Halle am Sonnabend. In der Zeit von 15 bis 17 Uhr werden daher ausschließlich haltbare Lebensmittel und Getränke angenommen.

Für eine ideale Sortierung der unzähligen Hilfsgüter hängen an den Wänden verschiedene Schilder wie Baby/Kleinkind, Geschirr, Konserven, Hygieneartikel, Lebensmittel. Es herrscht hektische Betriebsamkeit. So wie bei Roswitha Stoll und Angelika Gries. Die beiden Damen sortieren angelieferte Lebensmittel. Petra Köhnen, Leiterin des Sozialamts, hatte sie – sowie fünf weitere Freiwillige – angesprochen, ob sie helfen wollten.

Die beiden Damen machen – wie die vielen anderen Ehrenamtler auch – die Erfahrung, dass sehr viele Menschen ihre Spenden regelrecht liebevoll verpackt und beschriftet haben. Manche haben sogar kistenweise neue Hygieneartikel gekauft. Aber es gibt offenbar auch Bürger, die diese Sammelaktionen als Entsorgungsmöglichkeit sehen – sogar für abgelaufene Konserven und offene Lebensmittelpackungen. Darüber ärgert sich Angelika Gries. „Wir wollen doch eigentlich alle helfen. Da kann man uns doch keinen Müll bringen.“

Weil die Stadt so etwas befürchtet hatte, wurde auch gleich ein Container bestellt, sagt Gorzelanczyk. Dort werden abgelaufene Lebensmittel, aber auch dreckige Kleidung und nutzloses Zeugs direkt entsorgt. Die Kleiderstube erhalte wiederum jene guten Kleidungsstücke, die in den Katastrophengebieten nicht benötigt werden.