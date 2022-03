Lied aus Korschenbroich im Hörfunk : Sängerin Vera Rivera mit neuem Song auf Stimmenfang

Glehn Wieder mehr Beats, dunklerer Sound und auf Englisch – die Sängerin Vera Rivera hat ihre dritte Single veröffentlicht. Der Song geht nun auch in den Wettbewerb mit anderen Bands im Hörfunk.

Dass sie die elektronischen Beats mag, ist ihrem neuen Song „Look up at me“ deutlich anzumerken. Erst vor Kurzem hat die Sängerin Vera Rivera ihre neue Single veröffentlicht. Neu ist nicht nur der Song, auch im Leben der 42-Jährigen, die aus Bottrop stammt und viele Jahre in Düsseldorf gelebt hatte, hat sich einiges verändert. Inzwischen hat sie geheiratet und ist gemeinsam mit ihrem Mann aufs Land gezogen – nach Glehn.

In ihrem Studio dort ist nun auch das neue Lied entstanden. Wie gut es ankommt, wird sich auch am 1. März zeigen. Dann läuft ihr Song bei WDR 2 Pop. Im Rahmen von „Szene im Westen“ können Hörer darüber abstimmen. Riveras Song steht in Konkurrenz zu zwei anderen Bands. „Ich hoffe natürlich, so viele Stimmen wie möglich zu erhalten“, sagt Vera Rivera. „Denn ich möchte gewinnen und mit meiner Musik weiter vorankommen.“