Verein Sport Ältere Generation (SÄG) 50plus Korschenbroich : Der Verein SÄG 50plus geht mit der Zeit

Korschenbroich Der Verein für ältere Bürger stellt sich auf die Veränderungen in der Gesellschaft ein.

„Seitdem hat sich in unserer Gesellschaft jedoch vieles gewandelt. Und wir versuchen, dem Rechnung zu tragen“, sagt Ripphahn. Waren zu Beginn vor allem regelmäßig stattfindende Aktivitäten wie die Herzsportgruppe, die Gymnastik oder das Wandern besonders beliebt, werden nun zeitlich begrenzte Kurse sehr gut angenommen – zumal dort auch Nichtmitglieder teilnehmen können. „Die Leute suchen nicht mehr so stark die Gemeinschaft wie früher, der Verein ist mehr Dienstleister. Zudem gibt es heute allgemein viel mehr Freizeitangebote als noch Ende der Siebzigerjahre“, sagt Rita Büttinghaus. Zwar ist die Reha-Gruppe im Verein immer noch die größte, doch eine feste Wandergruppe gibt es beispielsweise derzeit bei SÄG 50plus nicht.

Und die Mitgliederzahlen sind in den vergangenen sieben Jahren von 850 auf 550 zurückgegangen. So sind Kurse eine gute Möglichkeit, auf die Aktivitäten des Vereins aufmerksam zu machen. Zudem ist das Angebot des Vereins weit über den Sportbereich hinaus. „Wir haben zwar als einziger Korschenbroicher Verein den Seniorensport als ersten Vereinszweck bei uns verankert, wir sind aber darüber hinaus sehr breit aufgestellt“, sagt Ripphahn.

So gibt es regelmäßig ein Info-Frühstück, zuletzt war dort beispielsweise die Patientenverfügung ein Thema. Zudem hat SÄG 50plus PC- und Smartphone-Kurse sowie regelmäßige Kultur- und Reiseangebote im Programm. Und dann versucht der Verein auch immer wieder neue Sportangebote zu machen. So gibt es mittlerweile auch Yoga, Qi-Gong – und Zumba. Und die Hallensuche dafür war ebenfalls erfolgreich, so dass sich die neuen Kurse mittlerweile im Angebot des Vereins etabliert haben.