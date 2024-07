Bahnausfälle in Korschenbroich, Mönchengladbach und Kaarst Zum Feuerwerk der Rheinkirmes fallen S8 und S28 aus

Wer am kommenden Freitag das Feuerwerk der Rheinkirmes in Düsseldorf erleben will, kann nicht die S8 von Mönchengladbach über Korschenbroich und Kleinenbroich bis nach Neuss nehmen. Auch die S28 verkehrt nicht auf dem Streckenabschnitt Kaarster See und Düsseldorf. Denn für den Zeitraum ab Freitag, 19. Juli, um 21 Uhr bis zum Freitag, 2. August, 21 Uhr, hat die Deutsche Bahn (DB) umfangreiche Gleis- und Bauarbeiten zwischen Mönchengladbach und Düsseldorf angekündigt. Damit verbunden sind zahlreiche Fahrplanänderungen, die auch Teile des Rhein-Kreises Neuss sowie Mönchengladbach betreffen.