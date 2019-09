Wanderungen in Korschenbroich : Rundtour mit vielen Fluss- und Schloss-Eindrücken

Wanderungen in Korschenbroich

Bei einer Tour im Gebiet Herrenshoff ist der Wanderer schnell an der Niers. Foto: Ilgner Detlef (ilg)

Korschenbroich Die Wege entlang der Niers und rund um Schloss Myllendonk eignen sich für Wanderer und für Radfahrer. Als Startpunkt bietet sich Herrenshoff an. Zudem ist ein Abstecher zum Waldfriedhof möglich.

Zur Erkundung des Herrenshoffer Umfeldes – ob zu Fuß oder mit dem Fahrrad – eignen sich Wirtschaftswege durch die Felder. Doch reizvoller ist der Rundweg, der streckenweise entlang der Straße führt und dabei von Wiesen und Bäumen gesäumt ist. Als Startpunkt bietet sich die Gaststätte „Am Zollhaus“ an, gelegen an der Ecke Gladbacher Straße. Von hier aus führt die Route Richtung Lürrip bis zur Brücke über die Niers. Reiter wenden sich zuvor nach rechts, Spaziergänger und Radfahrer folgen dem blauen Verkehrsschild für Fußgänger hinter der Brücke in den von Bäumen beschatteten Weg.