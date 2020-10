Breitensport in Korschenbroich : Rückenfitness geht notfalls auch via Internet

Korschenbroich Carmen Zimmermann, Übungsleiterin beim TVK, und die Teilnehmerinnen ihres Rückenfitness-Kurses sind gespannt, wie es mit dem Angebot weitergeht.

Wie schnell die Corona-Pandemie Abläufe verändern kann, ist auch den Sportlern beim TVK klar. „Wir sind auf alles vorbereitet“, erklärte Übungsleiterin Carmen Zimmermann am Mittwochvormittag. Sie hatte den Kurs „Rückenfitness“ als Outdoortraining organisiert. Was seit vielen Monaten erfolgreich lief, wird wegen verschärfter Auflagen womöglich bald nicht mehr gehen. „Wir müssen sehen, was weiterhin erlaubt wird“, sagte Zimmermann, noch bevor Beschlüsse der Politik auf dem Tisch lagen. Notfalls werde man das Programm komplett via Internet gestalten.