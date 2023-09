Autoaufbrüche in Korschenbroich Rucksack und Handy aus Auto gestohlen

Am Donnerstag, 14. September, kam es in Korschenbroich im Bereich Rochusstraße/Heinrich-Lersch-Straße zu einem mutmaßlichen Raub aus einem Auto der Marke BMW. Zwischen 10 und 13 Uhr flüchteten Unbekannte mit einem Rucksack und Handy, nachdem sie die Scheibe eines geparkten Pkw eingeschlagen hatten. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, prüft Tatzusammenhänge und sucht Zeugen. Wer sachdienliche Angaben hat, wird gebeten, sich telefonisch mit der Polizei unter 02131 3000 in Verbindung zu setzen.