Leben in Korschenbroich „Rolfs Kinderfest“ sorgt für strahlende Gesichter

Rolf Bernhard war 1988 eher zufällig in die Rolle des Vereinswirts geschlüpft. Dass es damals noch keinen festen Wirt gab, ermunterte Bernhard und zwei weitere Vereinsmitglieder dazu, sich in dieses für alle neue Metier zu wagen. „Als wir über unsere Aufgabenverteilung gesprochen haben, war schließlich nur noch ein Bereich offen: Die Rolle des Kochs“, sagt Bernhard lächelnd. Und so eignete er sich das nötige Wissen und die Kochkunst selbst an.