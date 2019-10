Turnverein Liedberg : Röhnrad-Turnerinnen mit Turnier-Erfolgen

Jüchen Liedberger Sportlerinnen zeigten in verschiedenen Altersklassen hervorragende Leistungen.

Endspurt in der Saison der Rhönradturner: Beim Herbstpokal in Jüchen erreichte Cathrin Draeger mit Platz zwei im Kür-Wettkampf den Startplatz für das Qualifikationsturnier des Deutschlandcups. Es folgten Linda Plaschke und Letizia Lorenz. Im Kürwettkampf der Turnerinnen AK 19plus kamen Lisa Domröse und Sarah van Riesenbeck auf Platz drei und vier, Ann-Sophie Schmitt auf Platz 14. Bei den AK 25plus schaffte Laura Domröse Platz zwei, Steffi Schuster Rang fünf. Auch in den Zusatzwettkämpfen Sprung und Spirale zeigten die Liedbergerinnen gute Leistungen. Linda Plaschke und Lisa Domröse konnten gewinnen. Sarah van Riesenbeck beendete den Spirale-Wettkampf auf Platz drei.