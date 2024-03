Konzert in Korschenbroich Jugendband „bonk.“ begeistert bei erstem Konzert

Von Nervosität keine Spur, als die Band „bonk.“ in Korschenbroich auftrat als seien sie internationale Stars. Die Fans feierten ausgelassen und tanzten wild durch den Raum der Location im Katho St. Andy. Es war das erste Mal nach zehn Jahren, dass der Stadtjugendring ewieder ein Rockkonzert auf die Beine stellte, berichtete Dirk Kooy, Jugendleiter der evangelischen Kirche in Korschenbroich. Die Location leuchtete in grellen Farben und den gesamten Abend interagierten die Bandmitglieder mit dem Publikum.