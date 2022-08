Rochusfest in Lüttenglehn : Beim Rochusfest wurde der erste General ernannt

Rochusfest in Lüttenglehn

LÜTTENGLEHN Endlich wieder Rochusfest – in Lüttenglehn feierte das 650 Einwohner zählende Dorf. Es gab viele Besonderheiten in diesem Jahr: Eine noble Gedenktafel, ein verzögerter Fassanstich und zwei Anwärter auf das Amt des Hahnenkönigs.

Präsident Thomas Brendel resümierte das diesjährige Rochusfest hoch zufrieden: „Wir hatten trotz tropischer Hitze prima Stimmung bis in die Nacht hinein und sogar zwei Bewerber für das Amt des neuen Hahnenkönigs.“ König war schon seit vier Jahren Norbert I. Dyckers, an seiner Seite Königin Tanja. „Norbert, immer noch der Erste“, wie die Lüttenglehner den beliebten Dauerkönig in ihrem etwa 650 Einwohner zählenden Dorf inzwischen nennen.