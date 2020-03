Haus Lara in Korschenbroich : Startschuss in ein selbstständiges Leben

Die Gäste beim Richtfest für Haus Lara (v.l.): Michael Pursvic, Lara Beeck, Hans-Willi Pastors, Lara Thyssen, Stefan Hamacher, Susan von der Heyden, Armin Burgmann und Fritz Otten. Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)

Korschenbroich Im Haus Lara sollen ab Herbst sieben junge Menschen mit geistigen Beeinträchtigungen leben. In dieser Woche wurde Richtfest gefeiert.

Ein Richtfest ist immer ein erfreuliches Ereignis. Gerade wenn ein ganz besonderes Richtfest gefeiert wird. Der Richtkranz weht seit dieser Woche über einem Rohbau an der Brauereistraße, in dem bald sieben junge Menschen mit unterschiedlichen und unterschiedlich schweren geistigen Beeinträchtigungen leben werden. Ermöglicht wurde das Projekt durch die Ulla-und-Stefan-Hamacher-Stiftung.

Es war kein Wölkchen am Himmel zu sehen, als Zimmermann Thomas Heinen den „hochversammelten Richtfestgästen“ einen Spruch in Reimform vortrug. Anschließend wurden die Gläser erhoben. Nicht alle Gäste waren gekommen, so fehlten wegen der Corona-Krise beispielsweise Bürgermeister Marc Venten und künftige Bewohner des Hauses mit ihren Familien. Der in Rheydt lebende Stefan Hamacher erinnerte daran, wie es zu der Stiftung gekommen war: „Kurz vor ihrem Tod vor vier Jahren hatte meine Ulla die Gründung einer Stiftung angeregt.“ Ihr Motiv: „Wir haben im Leben so viel Glück gehabt, jetzt sollten wir auch etwas davon zurückgeben.“ Das sollte möglichst vor Ort, und nicht irgendwo in Afrika oder sonst wo geschehen.

Die Eheleute Hamacher freuten sich über viele Mitstifter. Schnell war auch der Name für das Projekt gefunden: Haus Lara. Lara Thyssen, die im Herbst 30 Jahre alt wird, wird zu denen gehören, die in das Haus einziehen. Sie war auch der Auslöser, ausgerechnet in solch ein Projekt zu investieren. Dazu Stefan Hamacher (60): „Die Mutter von Lara, Christa Thyssen, war eine Klassenkameradin von meiner Frau. Unsere Tochter ist fast genauso alt wie Lara.“

Christa Thyssen war gestern mit ihrer Tochter vor Ort. Sie weiß das künftige Angebot zu schätzen: „Ich werde dieses Jahr 63 und es ist ein gutes Gefühl, dass wir unsere Lara ab Herbst gut aufgehoben wissen.“ Ihre jüngste Tochter sei Zeit ihres Lebens nicht aus den Kinderschuhen herausgekommen. Und wenn die Sehnsucht mal zu groß werden sollte: Die Thyssens leben nur 500 Meter vom Haus Lara entfernt. Irene Beeck aus Schlich hatte ihre 19-jährige Tochter mitgebracht. Die heißt ebenfalls Lara und freut sich darauf, bald ziemlich selbstständig leben zu können.

Architekt Fritz Otten, der auch in die Stiftung eingezahlt hat, zeigte sich in bester Stimmung: „Längst sind die kleinen Probleme vergessen.“ Probleme beispielsweise wegen der Stellplätze, deren Zahl mit Einverständnis der Stadt reduziert werden konnte. Das Haus wird mit neuester Technik ausgestattet – so soll Erdwärme für günstige Heizkosten sorgen. Die gekälkten Riemchen-KIinker in grau-beige fehlen derzeit noch, bodentiefe Fenster werden viel Licht in die Räume lassen.