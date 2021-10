Zwölf neue Wohnungen in Kleinenbroich : Richtfest am sozial geförderten Wohnungsbau

Kleinenbroich An der Dietrich-Bonhoeffer-Straße in Kleinenbroich entstehen seit Januar zwölf sozial geförderte Wohnungen. Beim Richtfest betonte Bürgermeister Marc Venten, dass dies seit langer Zeit das erste Haus sei, das die Stadt für soziale Wohnzwecke baut.

Richtfest an der Dietrich-Bonhoeffer-Straße in Kleinenbroich: Dort werden seit Januar zwölf sozial geförderte Wohnungen gebaut, nächstes Jahr sollen sie nach Angaben der Stadt bezugsfertig sein. „Mit dieser überzeugenden Baumaßnahme haben wir Neuland betreten“, sagte Bürgermeister Marc Venten in Anwesenheit von NRW-Finanzminister Lutz Lienenkämper und der stellvertretenden Landrätin Katharina Reinhold. „Dies ist seit langer Zeit das erste Haus, das die Stadt für soziale Wohnzwecke baut“, so Venten.