Neue SPD-Vorsitzende in Korschenbroich „Wir müssen stetig am Erhalt dieser Freiheit mitwirken“

Richarda Leehr ist in der Kommunalpolitik keine Unbekannte. Durch ihren Mann, Dominik Leehr, der aus Korschenbroich stammt und den sie während ihres Studiums an der RWTH in Aachen kennengelernt hatte, zog die heute 36-Jährige 2013 das erste Mal nach Korschenbroich. Da brachte sie sich schon bei den Jusos ein, war von 2015 bis 2017 Vorsitzende der Jusos Kaarst-Korschenbroich. Von 2014 bis 2017 war sie zudem sachkundige Bürgerin im Planungsausschuss. In der Zeit von 2017 bis 2020 wohnte das Paar vorübergehend in Mönchengladbach.