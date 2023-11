Erfolgreiche Liedbergerinnen Diese Rhönradturnerinnen fahren zum Deutschlandcup

Die Liedberger Rhönradturnerinnen waren erneut erfolgreich: In Wuppertal fand das entscheidende Qualifikationsturnier für die Teilnahme am Deutschlandcup statt. Jeweils zwei Turnerinnen pro Altersklasse darf der Rheinische Turnerbund in den Wettkampf schicken, der im November in Osterholz-Scharmbeck bei Bremen ausgetragen wird.