70. Geburtstag von Erzbischof Heiner Koch Rheinländer ehrten „ihren“ Erzbischof in Berlin

Wie nahbar Koch als Träger des hohen kirchlichen Amtes trotzdem geblieben ist, zeigte sich auch in seinem Zugehen auf die zahlreichen Geburtstagsgäste. Alleine die etwa 600 Besucher der Festmesse in der St. Matthias-Kirche in Berlin-Schönefeld versuchte er allesamt mit ein paar persönlichen Worten am Eingang zu begrüßen.