Kontrollen an Entwässerungsgräben in Korschenbroich : Kreis prüft Bauten am Herzbroicher Graben

Kreis prüft Bauten am Herzbroicher Graben

Kontrollen an Entwässerungsgräben in Korschenbroich

Korschenbroich Der Mindestabstand von fünf Metern muss eingehalten werden, sonst droht ein Abriss von Gebäuden. Die Stadt Korschenbroich könne dort wenig tun, sagte der Beigeordnete Georg Onkelbach.

Damit das Oberflächen- und das Grundwasser möglichst zügig abfließen können und sich nirgendwo etwas staut, werden die Entwässerungsgräben in der Stadt regelmäßig kontrolliert und instand gehalten. Eine solche Aktion wird zurzeit auch am Herzbroicher Graben vorgenommen. Dabei stellt der Auftraggeber Rhein-Kreis Neuss offenbar immer wieder fest, dass zu nahe an einem Graben gebaut wurde.