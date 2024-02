Rewe-Markt Hannen in Korschenbroich Nächste Hürde für Erweiterungspläne genommen

Dass der Rewe-Supermarkt Hannen an der Robert-Bosch-Straße in Korschenbroich größer werden soll, ist seit mehr als einem Jahr bekannt. Im Februar 2023 hatte der Ausschuss für Stadtentwicklung und Planung mehrheitlich für die Änderung des Bebauungsplans in dem Korschenbroicher Gewerbegebiet gestimmt.