Forstwirtschaftsplan 2024 für Korschenbroich Eine Reserve für mögliche Großschäden in der Natur

In Raderbroich gehe es ebenfalls um den Waldrand, der mit einer „lebensraumtypischen Bestockung“ versehen werden soll. Das sind Flatterulme, Winterlinde, Kirsche, Stieleiche und Lärche. Hinzu kommen weitere Vorhaben, bei denen es in erster Linie darum gehe, bereits begonnene Anpflanzungen nachzubessern wie beispielsweise in Pesch, Kleinenbroich und Liedberg. Insgesamt plant der Förster Ausgaben in Höhe von 56.150 Euro ein, wobei davon 14.000 Euro gefördert werden könnten.