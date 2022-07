Friedhofskarte aus Korschenbroich : „Die Restauratoren haben sehr gute Arbeit geleistet“

KORSCHENBROICH Das Papier war hauchdünn, zigmal gefaltet und mit Kreppband geklebt. So beschreibt Stephan Hendy, Archivar der Heimatfreunde Glehn, den Zustand der alten Friedhofskarte, die der Verein in seinem Bestand gefunden hatte. Inzwischen wurde die Karte restauriert.

Weiter heißt es, dass die Heimatfreunde demnächst eine Kopie erhalten und diese im Alten Rathaus in Glehn ausstellen wollen. „Plan konnte man das eigentlich nicht mehr nennen“, beschreibt Heimatfreunde-Archivar Stephen Hendy das Fundstück, das in einem alten Karton auftauchte. „Hauchdünnes Papier, zigmal gefaltet und mit Kreppband geklebt. Alles pappte aneinander.“

Umso erstaunlicher scheint, was die Restauratoren vom Landschaftsverband Rheinland in ihrer Werkstatt in Brauweiler daraus gemacht haben. Auf dem Plan vom Glehner Friedhof in der Größe von etwa 70 mal 70 Zentimetern sind nicht nur die Wegachsen wieder gut erkennbar. Inzwischen ist sogar wieder lesbar, was einst mit filigraner Federführung eingetragen wurde. Nummern sind zu sehen und viele Namen. „Die Restauratoren haben sehr gute Arbeit geleistet“, findet auch Michaele Messmann, Leiterin des Stadtarchivs.